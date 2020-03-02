Haberler » Güncel » Burdur'da çocuklar için kütüphane kuran Emin Akay vefat etti - Haber

Burdur'da çocuklar için kütüphane kuran Emin Akay vefat etti

Burdur'un Karamanlı ilçesinde köy meydanındaki kullanılmayan depoyu çocuklar için kütüphaneye dönüştüren Emin Akay, vefat etti.

02.03.2020 19:06 | Son Güncelleme: 02.03.2020 19:38Burdur'da çocuklar için kütüphane kuran Emin Akay vefat etti
'un ilçesinde köy meydanındaki kullanılmayan depoyu çocuklar için kütüphaneye dönüştüren Emin Akay, vefat etti.
Akay, rahatsızlığı nedeniyle önceki gün Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı. Hastanede hayatını kaybeden 76 yaşındaki Akay için bugün Kağılcık köyünde cenaze töreni düzenlendi.
Akay'ın cenazesi, sevenlerinin gözyaşları içinde öğle namazı sonrası kılınan namazın ardından köy mezarlığına defnedildi.
Törene, Burdur Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Karamanlı Kaymakamı Adem Topaca, Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi, Karamanlı, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

2.03.2020 20:15:21