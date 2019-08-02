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Burdur'da dağlık araziye düşen Rus paraşütçü kurtarıldı

Burdur'un Çavdır ilçesinde dağlık araziye düşen Rus paraşütçü, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.

02.08.2019 14:18 Burdur'da dağlık araziye düşen Rus paraşütçü kurtarıldı
Burdur'un Çavdır ilçesinde dağlık araziye düşen Rus paraşütçü, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.
Uluslararası C¸ameli Ac¸ık ve Ulusal Tu¨rkiye Yamac¸ Paras¸u¨tu¨ Uzun Mesafe S¸ampiyonası'nda, Denizli'nin Çameli ilçesinden havalanan Sergey Makovsky adlı Rus paraşütçü, Çavdır mevkisi yakınlarına düştü.
İhbar üzerine UMKE ve 112 Acil Servis ekipleri bölgede arama kurtarma çalışması başlattı.
Dağlık arazide bulunan Makovsky'ye ilk müdahale, olay yerinde yapıldı.
Sedyeyle dağlık araziden taşınan Makovsky, Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Çavdır, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

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