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BURDUR'DA DEPREMDE HASAR MEYDANA GELDİ

08.08.2019 15:49 BURDUR'DA DEPREMDE HASAR MEYDANA GELDİ


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Kaynak: DHA

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