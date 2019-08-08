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BURDUR'DA DEPREMDE HASAR MEYDANA GELDİ-2

08.08.2019 15:58 BURDUR'DA DEPREMDE HASAR MEYDANA GELDİ-2


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Kaynak: DHA

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