Burdur'da Diyabet Farkındalık Yürüyüşü

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:20



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:20

Burdur'da Ak Parti teşkilatı tarafından 14 Kasım Diyabet Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü yapıldı.İstasyon Caddesi'nden Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yürüyüşe Ak Parti İl Başkanı Volkan Mengi, Merkez İlçe Başkanı Murat Akbıyık, Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci ile partililer katıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda bir konuşma yapan Kadın Kolları Başkanı Serpil Ekinci, diyabetin zamanında ve iyi tedavi edilmediğinde tüm sistemlerde bozukluğa yol açabildiğini belirtti. Ekinci, Diyabetin verdiği zararların neler olduğunun mikro ölçekte ailede makro ölçekte toplumda farkındalık artırmak için yaptığımız bu etkinliğin gerekli bilinci oluşturmasını diliyoruz dedi.Ekinci'nin açıklamasının ardından konuşan Ak Parti İl Başkanı Volkan Mengi de Atatürk Mahallesi'nde yapılacak Devlet Hastanesi ihalesinin 12 Aralık'ta gerçekleştirileceğini söyledi. Mengi, Temelini de şubat- mart ayı gibi atacağız. İnşallah 2-3 yıl içinde tamamlanarak hemşehrilerimizin hizmetine girecek diye konuştu.