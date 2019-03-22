22 Mart 2019, 17:55
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Burdur'da Don Tehlikesi Uyarısı

Burdur

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Burdur genelinde orta şiddetli don tehlikesine karşı uyardı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Burdur genelinde orta şiddetli don tehlikesine karşı uyardı.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmelere göre 24- 26 Mart'ta gece ve sabah saatlerinde, zirai faaliyetlerin devam ettiği Burdur genelinde orta


şiddette don tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta
üreticiler olmak üzere ilgili ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Burdur, Güncel
Kaynak: AA