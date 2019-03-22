Burdur'da Don Tehlikesi Uyarısı

Kaynak: AA

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Burdur genelinde orta şiddetli don tehlikesine karşı uyardı.Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, yapılan son değerlendirmelere göre 24- 26 Mart'ta gece ve sabah saatlerinde, zirai faaliyetlerin devam ettiği Burdur genelinde ortaşiddette don tehlikesi bulunduğu belirtildi.Açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı baştaüreticiler olmak üzere ilgili ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması gerektiği kaydedildi.