09.07.2019 11:01
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Burdur'da elektrik kesintileri

Burdur

Akdeniz Elektrik Dağıtım Burdur İl Müdürlüğü tarafından Burdur'un Bucak ilçesine bağlı bazı köylerde planlı elektrik kesintilerinin yapılacağı bildirildi.

Akdeniz Elektrik Dağıtım Burdur İl Müdürlüğü tarafından Burdur'un Bucak ilçesine bağlı bazı köylerde planlı elektrik kesintilerinin yapılacağı bildirildi.
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, yatırım programı kapsamında tesis çalışması nedeniyle yapılacak enerji kesintisinin ilçeye bağlı Yüreğil ve Anbahan köylerinde olacağı kaydedildi.
Açıklamada, elektrik kesintilerinin 12 Temmuz Cuma, 13 Temmuz Cumartesi, 14 Temmuz Pazar ve 15 Temmuz Pazartesi günleri 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacağına yer verildi.
Kaynak: AA
Akdeniz, Burdur, Bucak, Güncel

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