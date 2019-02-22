Burdur'da Elektrik Tüketim Oranı Yüzde 14 Arttı

CK Enerji Akdeniz
Elektrik'in Gayrimenkul Enerjisi Raporu'na göre Burdur
'da 2018 yılında bir yıl önceye göre elektrik tüketimi yüzde 14 oranında arttı.
CK Enerji Akdeniz Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'nun 2018 sonuçlarına göre Burdur'da geçen yıl toplam 13 bin 526 taşınma hareketi gözlendi. Burdur'da her gün ortalama 17 gayrimenkulün kapısı ilk kez açılırken yıl içinde günlük taşınma hareketi ortalama 37'yi buldu.
Raporda Burdur'un 2018 yılı elektrik tüketim verilerine de yer verildi. 2017 yılına göre 2018'de elektrik tüketiminin yüzde 14 arttığı kentte, tüketim rekoru ise eylül ayında kırıldı. Burdur'daki toplam elektrik tüketiminin yüzde 38'i kent merkezinden yüzde 27'si ise Bucak
'tan geldi.
Kentte, 2018 yılında 6 bin 83 konutun kapısı ise ilk kez açıldı. Burdur'da yeni gayrimenkule geçişte ilk sırayı 2 bin 832 ile kent merkezi, ikinci sırayı bin 744 ile Bucak aldı. Kemer
ise 23 taşınmasıyla en alt sırada kaldı.
CK Enerji Akdeniz Elektrik'in teknolojiye yaptığı yatırımlarla ortaya koyduğu Gayrimenkulün Enerji Raporu'nda Burdur'un kentsel dönüşüm rakamları da açıklandı. Rapora göre 2018'de toplam 547 abone kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye talebinde bulundu.
Kentte 2017 yılında 484 milyon kilovatsaat olan toplam elektrik tüketimi 2018'de 552 milyon kilovatsaate yükseldi. Burdur'da tüketim rekoru 57 milyon kilovatsaat ile eylül ayında kırıldı. En az tüketim ise 31 milyon kilovatsaat ile ekim ayında yaşandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, Gayrimenkulün Enerjisi Raporu ile bölgeye yeni bir soluk getirdiklerini ifade etti. Kendilerini sadece elektrik satan bir şirket olarak konumlandırmadıklarına dikkati çeken Değerli, "Bir yandan sosyal sorumluluk projelerimiz ile bu ülkeye, toplumumuza değer katmaya çalışırken diğer yandan Gayrimenkulün Enerjisi Raporu gibi çalışmalarla bölgemizdeki gelişmeler hakkında veri üretiyoruz. 2018 yılında Burdur'daki taşınma hareketi, kentsel dönüşüm ve elektrik tüketim rakamlarını ortaya koyan çalışmamız bölgemiz için çok değerli bir çalışma oldu. Düzenli olarak açıkladığımız bu rapor birçok sektör tarafından şimdiden yakından takip edilip merakla beklenir oldu." diye konuştu.
Akdeniz, Burdur, Ekonomi
Kaynak: AA