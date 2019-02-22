Burdur'da Enerji Tüketimi Arttı

Kaynak: İHA

CK Enerji Akdeniz Elektrik'in Gayrimenkulün Enerjisi Raporu'na göre Burdur'da 2018 yılında günlük 37 taşınma hareketi yaşanırken, enerji tüketimi de yüzde 14 arttı.CK Enerji Akdeniz Elektrik, hazırladığı Gayrimenkulün Enerji Raporu Burdur verilerini açıkladı. Rapor, 2018 yılında Burdur'daki toplam taşınma hareketinden yeni konuta geçişe, kentsel dönüşümden toplam elektrik tüketimine kadar birçok veriyi bir araya getirdi. Rapora göre Burdur'da geçen yıl toplam 13 bin 526 taşınma hareketi yaşandı.6 bin 83 gayrimenkulün kapısı ilk kez açıldı2017 yılına göre Burdur'da toplam taşınma hareketi yüzde 19 artış yaşandı. 2017 yılına göre yeni gayrimenkule geçiş oranı yüzde 27 gibi yüksek bir oranda arttı ve 6 bin 83 konutun kapısı ilk kez açıldı. 2018 yılında her gün ortalama 17 abone yeni gayrimenkulüne taşındı. Aylık bazda bakıldığında yeni konutta en fazla taşınma hareketi 670 ile aralık ayında yaşandı. Burdur'da yeni gayrimenkule geçişte ilk sırayı 2 bin 832 ile merkez, ikinci sırayı bin 744 konutla Bucak aldı. Kemer ise 23 taşınma ile en alt sırada kaldı.İkinci elde toplam taşınma hareketi 7 bin 443Burdur'da ikinci el gayrimenkule geçiş ise 2017 yılına göre yüzde 13 artarak 7 bin 443'e çıktı. Yıl geneline bakıldığında en yoğun ikinci ele taşınma hareketi bin 132 ile okulların açıldığı eylül ayında yaşandı. En sakin dönem 326 taşınma ile şubat ayında gerçekleşti. İkinci el gayrimenkule geçişte de Burdur merkez birinci sırada yer aldı. 2018'de Burdur merkezde ikinci el taşınma hareketi toplam 4 bin 595 olurken, 1241 taşınma ile Bucak ikinci sırada yer aldı. İkinci el gayrimenkulde en az taşınma hareketi 46 adetle Altınyayla ilçesinde gözlendi.Kentsel dönüşüm nedeniyle 547 abone tahliye olduCK Enerji Akdeniz Elektrik'in teknolojiye yaptığı yatırımlarla ortaya koyduğu Gayrimenkulün Enerji Raporu'nda Burdur'un 'kentsel dönüşüm' rakamları da açıklandı. Rapora göre 2018'de toplam 547 abone kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye talebinde bulundu. En çok tahliye başvurusu yüzde 54 ile merkezden gelirken, yüzde 22 ile Bucak ikinci, yüzde 9 ile Gölhisar üçüncü sırada yer aldı. Ağlasun ilçesinde ise kentsel dönüşüm nedeniyle hiçbir tahliye talebi gelmedi.Elektrik tüketimi yüzde 14 arttıRaporda, Burdur'un elektrik tüketim verileri de yer aldı. Buna göre 2018'de bir önceki yıla göre tüketimde yüzde 14'lük bir artış olduğu gözlendi. 2017 yılında 484 milyon kilovatsaat olan toplam elektrik tüketimi 2018'de 552 milyon kilovatsaate yükseldi.2018 yılında Burdur'da tüketim rekoru 57 milyon kilovatsaat ile eylül ayında kırıldı. En az tüketim ise 31 milyon kilovatsaat ile ekim ayında yaşandı. Tüketim seviyesi düşük olsa da oransal olarak bakıldığında en yüksek tüketim artışı yüzde 74 ile Ağlasun'da yaşandı. 2018 yılında Burdur'daki toplam elektrik tüketiminin yüzde 38'i yani 207 milyon kilovatsaati merkezde oldu, 147 milyon kilovatsaat ile Bucak ilçesi ikinci sırada yer aldı. Yıl içinde en düşük tüketim 6,7 milyon kilovatsaat ile Altınyayla ve 12 milyon kilovatsaat ile Çeltikçi'de yaşandı.Değerli: "Birçok sektör tarafından merakla beklenir oldu"CK Enerji Akdeniz Elektrik Genel Müdürü Erol Değerli, Gayrimenkulün Enerjisi Raporu ile bölgeye yeni bir soluk getirdiklerini ifade ederek, "Kendimizi sadece elektrik satan bir şirket olarak konumlandırmıyoruz. Bir yandan sosyal sorumluluk projelerimiz ile bu ülkeye, toplumumuza değer katmaya çalışırken diğer yandan bölgemizdeki gelişmeler hakkında veri üretiyoruz. 2018 yılında Burdur'daki taşınma hareketi, kentsel dönüşüm ve elektrik tüketim rakamlarını ortaya koyan çalışmamız bölgemiz için çok değerli bir çalışma oldu. Düzenli olarak açıkladığımız bu rapor birçok sektör tarafından şimdiden yakından takip edilip merakla beklenir oldu" diye konuştu. - BURDUR