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Burdur'da ev yangını

Burdur'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.

26.08.2019 10:26 Burdur'da ev yangını
Burdur'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Burdur Bahçelievler Mahallesi Şehitler Caddesi'nde 3 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede yangın çıktı. Mahalle sakinleri ve çevredekiler evden duman çıktığını görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Şehitler Caddesi trafiğe kapatılırken, sokağın elektrik ve doğalgaz hatları da yetkili ekipler tarafından kesildi. İtfaiye ekipleri üst katlara sıçramadan alevleri kontrol altına alarak yangına müdahale etti. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.

Ev sahibi Osman Tuğrul'un il dışında bulunması ve evde başka kimsenin olmayışı da olası bir can kaybını önledi. - BURDUR

Bahçelievler Mahallesi, İtfaiye, Burdur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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