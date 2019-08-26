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Burdur'da ev yangını

Burdur'da ev yangınıBURDUR - Burdur'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı.

26.08.2019 11:06
Burdur'da ev yangını
Burdur'da ev yangını
BURDUR - Burdur'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle diğer dairelere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Burdur Bahçelievler Mahallesi Şehitler Caddesinde 3 katlı binanın ikinci katında bulunan dairede yangın çıktı. Mahalle sakinleri ve çevredekiler evden duman çıktığını görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Şehitler caddesi trafiğe kapatılırken, sokağın elektrik ve doğalgaz hatları da yetkili ekipler tarafından kesildi. İtfaiye ekipleri üst katlara sıçramadan alevleri kontrol altına alarak yangına müdahale etti. Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Ev sahibi Osman Tuğrul'un il dışında bulunması ve evde başka kimsenin olmayışı da olası bir can kaybını önledi.
Burdur'da ev yangını

Bahçelievler Mahallesi, İtfaiye, Burdur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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