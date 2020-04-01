Burdur'da "evde kal" çağrısına klipli destek
Burdur Belediyesi, "Erik Dalı" türküsünü, mahalli sanatçıların seslendirmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "evde kal" çağrısına uyarladı.
01.04.2020 16:04 | Son Güncelleme: 01.04.2020 16:04
Burdur Belediyesi, "Erik Dalı" türküsünü, mahalli sanatçıların seslendirmesiyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı "evde kal" çağrısına uyarladı.
Salgına karşı "evde kal" kampanyasına destek olmak için oluşturulan klibin sözlerini Burdurlu sanatçı Nurcan Altınok ve kızı Gülce yazdı.
Erik Dalı Türküsü'nden uyarlanan ve "Evde kal Türkiye, evde kal Burdur" sloganıyla başlayan klipte, kabak kemane, sipsi, bağlama, cümbüş, keman, darbuka, klarnet, gitar, bateri çalan yerel sanatçılar da görev aldı.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de videoyu paylaştı.
Salgına karşı "evde kal" kampanyasına destek olmak için oluşturulan klibin sözlerini Burdurlu sanatçı Nurcan Altınok ve kızı Gülce yazdı.
Erik Dalı Türküsü'nden uyarlanan ve "Evde kal Türkiye, evde kal Burdur" sloganıyla başlayan klipte, kabak kemane, sipsi, bağlama, cümbüş, keman, darbuka, klarnet, gitar, bateri çalan yerel sanatçılar da görev aldı.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de videoyu paylaştı.
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Kaynak: AA