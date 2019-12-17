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Burdur'da farkındalık maçı

Burdur'da farkındalık maçıBurdur'da engellilere yönelik farkındalık etkinliği kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve beraberindekiler tekerlekli sandalyeye oturup, engelli öğrencilerle basketbol maçı yaptı.

17.12.2019 17:59 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:03
'da farkındalık maçı
Burdur'da engellilere yönelik farkındalık etkinliği kapsamında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz ve beraberindekiler tekerlekli sandalyeye oturup, engelli öğrencilerle basketbol maçı yaptı.
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Engelsiz Erişim Topluluğu tarafından farkındalık etkinliği düzenlendi. Şartların eşit olduğu etkinlik kapsamında Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Karaca, rektör danışmanları Doç. Dr. Ali Murat Alparslan ve Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kılınç, tekerlekli sandalyeye oturarak, engelli öğrencilerle basketbol maçında mücadele etti. Rektörlük Takımı ile Yıldızlar Takımı'nın mücadelesinde kazanan olmadı.
Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz, hem kendilerinin hem de öğrencilerin tekerlekli sandalyede oturma, yaşama, mücadele etme farkındalığını hissettiklerini vurgulayarak, Çok anlamlı bir organizasyondayız. Engelli sporcularımızın çabalarına biz de ortak olduk ve gerçekten çok zor olduğunu anladık. Güzel bir mücadele oldu. Bu farkındalık etkinliği bize konuya onların dünyasından bakmak, sahip olduğumuz sağlığın kıymetini bilmek ve engellilerimizi düşünme fırsatını verdi. Hepimiz engelli adayıyız. Engelli insanları anlamamız gerekiyor. O yüzden engelsiz üniversite olmak için elimizden geleni yapıyoruz dedi.
Karşılaşma sonrasında Rektör Prof. Dr. Adem Korkmaz takım oyuncularına çiçek verdi.
Burdur'da farkındalık maçı

Adem Korkmaz, basketbol, Burdur, Güncel

Kaynak: DHA


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