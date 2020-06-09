Burdur' da FETÖ'nün emniyetin sözde mahrem sorumlusu tutuklandı
BURDUR (İHA) – Burdur'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında, Burdur İl Emniyet Müdürlüğü mahrem yapı sorumlusu ve ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Ali Dinçer tutuklandı.
09.06.2020 17:42 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:46
FETÖ okullarında öğretmenlik yapan emniyetin sözde sorumlusu Ali Dinçer, dün Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla Denizli'de yakalanarak, Burdur'a getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Dinçer, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - BURDUR
Kaynak: İHA
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