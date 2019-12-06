Burdur'da FETÖ operasyonu: 1 tutuklama

BURDUR'da, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 3 yıldır aranan, örgütün Alanya'da bulunan ve kapatılan erkek yurdunun müdürü H.K., jandarma ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan H.K., tutuklandı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında aranan, Alanya'da terör örgütüne ait kapatılan erkek yurdunun müdürlüğünü yapan ve terör örgütünün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullanan H.K.'nin Burdur'un Gölhisar'ın Yusufça Beldesi'nde olduğu tespit edildi. İl Jandarma ekipleri, adresini belirledikleri H.K.'nin eve operasyon düzenledi. Yakalanıp, gözaltına alınan H.K., İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.K., adliyeye sevk edildi. Alanya Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan H.K. 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklandı.