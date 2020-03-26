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Burdur'da FETÖ şüphelisi firari çift yakalandı

Burdur'un Bucak ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla 2 yıldır aranan karı koca, jandarma ekiplerince yakalandı.

26.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 26.03.2020 16:26
Burdur'da FETÖ şüphelisi firari çift yakalandı
Burdur 'un Bucak ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları iddiasıyla 2 yıldır aranan karı koca, jandarma ekiplerince yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan M.Ç. ve eşi N.Ç'nin ilçe merkezinde bulunduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çifti gözaltına aldı.
M.Ç'nin, Antalya'da OHAL kapsamında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan örgüte ait özel bir yurtta müdür olarak çalıştığı ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, eşi N.Ç'nin de aynı yurtta çalıştığı tespit edildi.
İşlemlerinin ardından Antalya Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden M.Ç, dosyasının bulunduğu Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesince tutuklandı, eşi N.Ç ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Burdur, Bucak, Güncel

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