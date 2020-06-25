Burdur'da fırından para kasasını çalmaya çalışanlar mahallelinin yardımıyla yakalandı

Bucak ilçesindeki bir ekmek fırınından para kasasını çalmaya çalışan zanlılar, mahalle sakinlerinin de desteğiyle yakalandı.

25.06.2020 02:06 | Son Güncelleme: 25.06.2020 02:36
Bucak ilçesindeki bir ekmek fırınından para kasasını çalmaya çalışan zanlılar, mahalle sakinlerinin de desteğiyle yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde bir ekmek fırınındaki para kasasını 4 kişinin sürükleyerek dışarıya çıkarmaya çalıştığını gören mahalle sakinleri, duruma müdahale etti.
Bunun üzerine sahte plakalı otomobille Bucak'tan Burdur istikametine kaçmaya çalışan zanlılar, Antalya kavşağında polis tarafından durduruldu. Durdurulan otomobilde yer alan 4 zanlıdan 3'ü yakalandı. Diğer zanlı ise ormanlık alanda kaçarak izini kaybettirdi.
Gözaltına alınan zanlılar İ.S, M.A. ve Ö.Y, ifadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Polis, kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı. Burdur’da fırından para kasasını çalmaya çalışanlar mahallelinin yardımıyla yakalandı

Kaynak: AA

Etiketler: Burdur, Bucak, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Derede kaybolan Ayberk’in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi Haber
Derede kaybolan Ayberk'in cansız bedenine ulaşıldı! Anne ve babası fenalaştı, dedesi kalp krizi geçirdi
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi Haber
Alişan, ölümden döndükleri kazada oğlunu bakıcılarının kurtardığını söyledi
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı Haber
Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim Haber
Sağlık Bakanı Koca: Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının olmayacağı kanaatindeyim
Fatih Portakal’dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız Haber
Fatih Portakal'dan kovuldu iddialarına yanıt: Başaramadınız
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler Haber
Koronavirüste en trajikomik ölüm! Klimayı çalıştırmak için hastanın solunum cihazının fişini çektiler
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi Haber
Koronavirüs şüphesiyle hastaneye giden 9 yaşındaki çocuk lösemi olduğunu öğrendi
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen ’Yeni bir kısıtlama gelecek mi?’ sorusu yanıt buldu Haber
Artan koronavirüs vakaları sonrası gündeme gelen "Yeni bir kısıtlama gelecek mi?" sorusu yanıt buldu
Haberler››Güncel››Burdur'da fırından para kasasını çalmaya çalışanlar mahallelinin yardımıyla yakalandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

02:17: Libya ordusu, Trablus'ta bir El-Kaide unsurunun yakalandığını açıkladı - Haber 02:15: HSK'ye 10 veri hazırlama ve kontrol işletmeni alınacak - Haber 02:13: ABD'de John Calhoun'un Charleston'daki heykeli kaldırılıyor - Haber 01:57: Sudan, ABD ile Hedasi Barajı müzakerelerini görüştü - Haber 01:49: İletişim Başkanı Altun, Bolton'ın ifadelerini değerlendirdi Açıklaması - Haber 00:35: Metin Feyzioğlu, krize neden olan Anıtkabir fotoğrafıyla ilgili konuştu: Baro başkanları öfkelenmekte haklılar - Haber 00:17: Koronavirüsle ilgili 118 bin kişiye yapılan PCR testinde toplumun bağışıklık oranı binde 2,8 çıktı - Haber 14:30: Maske takmadığı için kendisini uyaran yolcunun üzerine yürüyen şoföre ceza kesildi - Haber 10:10: Halk plajına giden Aybüke Pusat, görüntülendiğini görünce küplere bindi - Magazin 08:19: Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı - Magazin