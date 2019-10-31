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Burdur'da fuhuş operasyonuna 1 tutuklama

Burdur'da fuhuş operasyonuna 1 tutuklamaBurdur'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek iddiasıyla gözaltına alınan M.A. (59) tutuklandı.

31.10.2019 13:09
Burdur'da fuhuş operasyonuna 1 tutuklama
Burdur'da fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek iddiasıyla gözaltına alınan M.A. (59) tutuklandı.
Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri M.A.'nın yurt dışından getirdiği kadınlara müşteri temin ederek, fuhuş yaptırdığını tespit etti. Ekipler tarafından fiziki takibe alınan M.A.'nın Çeşmedamı Mahallesi'ndeki evine yapılan operasyonda Gürcistan uyruklu M.K. (37) yakalandı. M.A. da 'fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek' suçlarından 29 Ekim günü gözaltına alındı.
Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.A. savcı tarafından sorgulandı ve tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. Sulh ceza mahkemesine çıkartılan M.A. tutuklanarak, Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Gürcistan uyruklu kadının ise polis merkezindeki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edileceği belirtildi.
Burdur'da fuhuş operasyonuna 1 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Güncel

Kaynak: DHA


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