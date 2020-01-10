Haberler » Güncel » Burdur'da, hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralı - Haber

Burdur'da, hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralı

BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

10.01.2020 21:22 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:22Burdur'da, hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralı

BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ali Arkan (37) yönetimindeki 15 DE 289 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte araçtaki Rıza Arslan (46), Hurşit Ongun (41), Emine Çakmak (41) ve Hüseyin Mert Şahin (19) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Kuruçay, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:35  Irak'taki protestolarda abd ve iran karşıtı sloganlar atıldı - Haber
21:34  Simit yiyerek kadın kuaföründen çanta çaldığı o anlar kamerada - Haber
21:34  Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı - Haber
21:34  Burdur'da otomobil devrildi: 5 yaralı - Haber
21:33  "Gangster" müzikalinin genel provası yapıldı - Haber
19:17  AK Partili İmirze Demir'in acı günü! Minik kızı 8. kattan düşerek hayatını kaybetti - Haber
18:20  Son dakika: MSB'den İdlib açıklaması: 12 Ocak saat 00.01'den itibaren ateşkes uygulanacak - Haber
18:08  Son dakika: ABD'den Irak'ın "asker çekme" talebine yanıt geldi - Haber
16:33  Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Haber
15:25  Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Haber
10.01.2020 21:42:23