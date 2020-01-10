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Burdur'da, hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralı

Burdur'da, hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralıBURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

10.01.2020 21:41 | Son Güncelleme: 10.01.2020 21:43
'da, hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralı
BURDUR'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın tarlaya devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde merkez köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Ali Arkan (37) yönetimindeki 15 DE 289 plakalı hafif ticari araç, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak tarlaya devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte araçtaki Rıza Arslan (46), Hurşit Ongun (41), Emine Çakmak (41) ve Hüseyin Mert Şahin (19) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Burdur'da, hafif ticari araç tarlaya devrildi: 5 yaralı

Kuruçay, Burdur, Güncel

Kaynak: DHA


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