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Burdur'da halk pazarına termal kameralı önlem

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında halk pazarına vatandaşlar termal kamera ile ateşi ölçülerek alınıyor.

28.04.2020 17:20 | Son Güncelleme: 28.04.2020 17:36
Burdur'da halk pazarına termal kameralı önlem
Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında halk pazarına vatandaşlar termal kamera ile ateşi ölçülerek alınıyor.
Kentte Valilik, Belediye ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri salgına karşı mücadelede alınan tedbirleri uygulamaya devam ediyor. Uzay Çatı Kapalı Pazar yerine salı günleri kurulan halk pazarında ekipler, sıkı denetim gerçekleştiriyor. Polis ekiplerince etrafı demir bariyerlerle kapatılan pazar yerine vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak ve maske takarak alınıyor.
Burdur Belediyesi ekipleri de pazar girişine dezenfektanlar ve termal kamera sistemi yerleştirdi. Kent sakinleri dezenfektanları kullanarak ve termal kamera ile ateşleri ölçüldükten sonra tek girişten pazar alanına giriyor. Zabıta ekipleri de pazara maskesiz gelenlere maske dağıtıyor.
Pazara gelenlerden Akın Dereli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19'a karşı alınan önlemleri beğendiğini söyledi. Halkın da alınan önlemlere duyarlı yaklaştığını belirten Dereli, "Memleketimde kendimi oldukça güvende hissediyorum. Sosyal mesafeye dikkat ederek dışarıdaki işlerimizi hallediyoruz. Gerekli tedbirleri aldıktan sonra sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyorum. Bugün de pazar kurulduğu için dışarıya çıktık, alışverişimizi yapıp evimize döneceğiz." diye konuştu.
Pazar esnafından Muhittin Güven de meyve ve sebzeleri seçmek isteyenlere yasak olduğunu söylediğini aktararak "Vatandaşlar seçmeden almaya uyum sağlıyor. Pazar girişinde önlemler alındı, tedbirler iyi, insanlar memnun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Burdur, Güncel, Haber

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