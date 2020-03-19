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Burdur'da hayvan ve oto pazarları kurulmayacak

BURDUR'da koronavirüs önlemleri kapsamında, hayvan pazarları ile oto pazarları kurulmayacak.

19.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 19.03.2020 17:41
Burdur'da hayvan ve oto pazarları kurulmayacak

BURDUR'da koronavirüs önlemleri kapsamında, hayvan pazarları ile oto pazarları kurulmayacak.

Burdur Valiliği koronavirüs önlemleri kapsamında,kentte kurulan hayvan ve oto pazarlarının faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğunu açıkladı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, il merkezinde ve ilçelerimizde kurulan hayvan pazarları ve oto pazarlarının faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurulmuştur" denildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Koronavirüs, Burdur, Güncel

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