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Burdur'da huzurevi sakini için öğrenci ve öğretmenlerden sürpriz doğum günü

Burdur'da bir grup öğrenci ve öğretmen, huzurevinde kalan Yusuf Uzala'nın 64. doğum gününü kutladı.

18.01.2020 13:36 | Son Güncelleme: 18.01.2020 13:54Burdur'da huzurevi sakini için öğrenci ve öğretmenlerden sürpriz doğum günü
'da bir grup öğrenci ve öğretmen, huzurevinde kalan Yusuf Uzala'nın 64. doğum gününü kutladı.
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Askeriye Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri başlattıkları "Yalnız Değilsiniz" projesi kapsamında huzurevindeki yaşlıları mutlu ediyor.
Öğrenci ve öğretmenler bu kapsamda Burdur Belediyesi Berberoğlu Vakfı Huzurevi'nde yaşayan Uzala için sürpriz doğum günü kutlaması organize etti. Kutlamada pasta kesen Uzala'ya hediyeler verildi.
Çayboyu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mehmet Emin Aygün, projeyle öğrencilerin yardımlaşma duygusunu geliştirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Öğrencilerin evlerinde hazırladıkları pasta ve börekleri yaşlılara ikram ettiklerini belirten Aygün, "Projeye destek veren öğretmen ve öğrencilere teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.
Uzala da pastayı görünce çok şaşırdığını, unutulmadığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Çayboyu, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

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