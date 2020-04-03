Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Burdur'da ihtiyaç sahiplerine 4 milyon 886 bin lira sosyal yardım yapılacak

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında PTT şubeleri önünde oluşan kalabalıkların önüne geçmek için bin liralık sosyal yardımlar vatandaşlara evlerinde teslim edilmeye başlandı.

03.04.2020 14:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 15:07
Burdur'da ihtiyaç sahiplerine 4 milyon 886 bin lira sosyal yardım yapılacak
Burdur 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında PTT şubeleri önünde oluşan kalabalıkların önüne geçmek için bin liralık sosyal yardımlar vatandaşlara evlerinde teslim edilmeye başlandı.
Kent merkezinde ve 10 ilçede yaşayan 4 bin 886 ihtiyaç sahibine Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında 4 milyon 886 bin lira sosyal yardımın dağıtılacağı bildirildi.
Valilik koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve PTT tarafından aralarında çarşı ve mahalle bekçilerinin de olduğu 45 personel il merkezinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına kayıtlı ihtiyaç sahiplerinin yardımlarını evlerine götürüyor.
İçişleri Bakanlığınca yürütülen uygulamada vatandaşların sağlık güvenliklerini riske atmadan sosyal mesafenin korunması amaçlanıyor.
Yardımını çarşı ve mahalle bekçilerinin elinden alan ailelerden Dilek Günkaya, AA muhabirine, yardımların evlere götürülmesinin sağlığı koruyan doğru bir uygulama olduğunu söyledi.
Yardımın hanesine ilaç gibi geldiğini aktaran Günkaya, "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, şu an evimizden çıkamıyoruz. Bundan dolayı bu yardımlar iyi geldi, Allah devletimize zeval vermesin. Evimizde kalıyoruz, tüm Türkiye de evlerinde kalsın." diye konuştu.
Kronik rahatsızlığı bulunan Önder Karakılınç da uygulamadan çok memnun olduğunu vurgulayarak, "Devletimiz vatandaşının sağlığını düşünüyor, çok iyi bir uygulama. Zaten ben yüzde 85 engelli olduğum için bir yere gidemiyorum. Devletimizin yardımları ve maaşı insanımızın kapısına kadar götürmesi çok iyi bir şey." ifadesini kullandı.
Sultan Yıldırım da devletin riski en aza indirmek için olağanüstü çaba harcadığını belirterek teşekkür ettiğini bildirdi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler: Burdur, PTT, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Burdur'da ihtiyaç sahiplerine 4 milyon 886 bin lira sosyal yardım yapılacak - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Kendisine iletilen Mansur Yavaş’ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi Haberler
Kendisine iletilen Mansur Yavaş'ın yasak önerisini aynı gün hayata geçirdi
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu Haberler
Taburcu olan Terim, hakareti affetmeyecek! Suç duyurusunda bulundu
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu Haberler
Koronavirüs sebebiyle yüzlerce otobüs Yenikapı miting alanını doldurdu
Günün en acı fotoğrafı Türkiye’den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu Haberler
Günün en acı fotoğrafı Türkiye'den! Koronadan ölen annesine mezarda kavuştu
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı Haberler
Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı
Almanya Başbakanı Merkel’in koronavirüs karantinası bitti Haberler
Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası bitti
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı Haberler
Dadaşların 3 kişiden fazla yan yana dolaşması yasaklandı
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu Haberler
Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ödeme takvimi belli oldu

Son Dakika Güncel Haberleri

15:27: Yolcu otobüslerinde düzenleme yapıldı - Haber 15:26: Bolu'da cezaevi personeli, yurtlarda kalacak - Haber 15:26: İskenderun'daki feci kazada can veren aynı aileden üç kişi toprağa verildi - Haber 15:26: Başkan Şahin pazarda vatandaşlara maske dağıttı - Haber 15:26: Solomon Adalarında "kasırga" uyarısına uymayan gemideki yolculardan haber alınamıyor - Haber 14:53: 65 yaşa sokağa çıkması yasağı, Mansur Yavaş'ın fikriymiş - Haberler 14:37: Yüzlerce otobüs koronavirüs salgını sebebiyle Yenikapı miting alanını doldurdu - Haber 14:09: Yasaklara rağmen ayakta yolcu taşıyan minibüs trafikten men edildi - Haber 13:36: Almanya Başbakanı Merkel'in koronavirüs karantinası sona erdi - Haber 13:21: Türk bilim insanları koronavirüsü 15 saniyede öldüren cihaz tasarladı - Haber 12:36: Son Dakika: İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bin 935'e yükseldi - Haber