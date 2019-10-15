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Burdur'da iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaralandı, kaza anı bir iş yerinin kamerasına yansıdı.

15.10.2019 01:06Burdur'da iki kamyon çarpıştı: 2 yaralı
Burdur'un Bucak ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu iki kişi yaralandı, kaza anı bir iş yerinin kamerasına yansıdı.
Akın Doğan idaresindeki 03 KL 862 plakalı kamyon ile Halil Kemençe yönetimindeki 07 PE 474 plakalı kamyon Antalya-Burdur kara yolunda Bucak ilçe merkezi yakınında çarptı.
Kazada sürücü Doğan ve yanındaki Mevlüt Sönmez yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Bucak Belediyesi itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkardı.
Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Doğan ve Sönmez'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya, Burdur, Bucak, Güncel

Kaynak: AA

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