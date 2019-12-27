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Burdur'da ilaç kaçakçısı yakalandı

Burdur'da düzenlenen ilaç kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı.

27.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:22 Burdur'da ilaç kaçakçısı yakalandı
'da düzenlenen ilaç kaçakçılığı operasyonunda bir kişi yakalandı.
Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı ilaç ticaretinin engellenmesine yönelik yaptıkları çalışmada, yabancı uyruklu bir kişinin ülkeye kaçak yollarla getirdiği cinsel istek artırıcı ilaçları sattığını tespit etti.
Şüphelinin adresine yapılan operasyonda yabancı uyruklu S.A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada çok sayıda ilaç tableti, 3 şişe damla ele geçirildi.
Hakkında adli işlem uygulanan S.A. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Güncel

Kaynak: AA

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