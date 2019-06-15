15.06.2019 10:57
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Burdur'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşu kutlandı

Burdur'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşu kutlandıBurdur'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Burdur'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşu kutlandı
Burdur'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.
İl Jandarma Alay Komutanlığı bahçesinde düzenlenen programa Vali Hasan Şıldak, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, İl Emniyet Müdürü Arif Çankal, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, Tırtıllı Araç Sürücü Alay Komutanı Albay Aytaç Tokçalar ile şehit aileleri, gaziler ve jandarma personeli katıldı.
Programda konuşan Vali Hasan Şıldak, Ülkemiz her alanda olduğu gibi, Jandarma Teşkilatı olsun, Emniyet Teşkilatı olsun kolluk güçlerimizin çok ileri bir seviyeye gelerek geliştiğini memnuniyetle gözlemliyoruz. Hakikaten bütün donanımı, personel kalitesi, eğitimi, teknik kabiliyetleri anlamında bugün gıpta edilecek, gurur duyulacak bir seviyeye geldi Jandarma Teşkilatımız. Kullandıkları araç gereç, bunların milli oluşu apayrı bir gurur vesilesi dedi.
İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, Jandarma Genel Komutanlığı'nın başarılarla dolu 180 yıllık bir geçmişi olduğunu söyledi. Kılıç, Jandarma Teşkilatı yüce milletimizin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güveniyle kamu düzeninin sağlanması yolundaki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır diye konuştu.
Daha sonra Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 180'inci yıl dönümü dolayısıyla il genelindeki ilk ve orta dereceli okullarda düzenlenen şiir ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Vali Hasan Şıldak tarafından verildi. Programda narkotik köpeği 'Bade' ve arama kurtarma köpeği 'İspat', eğiticileri eşliğinde gösteri sundu. Programda jandarmanın kullandığı ekipmanlar da sergilendi.Burdur'da Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşu kutlandı
Kaynak: DHA
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