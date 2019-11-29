Haberler » 3. Sayfa » Burdur'da kablo hırsızlığına 3 gözaltı - Haber

Burdur'da kablo hırsızlığına 3 gözaltı

Burdur'da telefon kablolarının kesilerek çalınması ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

29.11.2019 21:52 | Son Güncelleme: 29.11.2019 21:57Burdur'da kablo hırsızlığına 3 gözaltı
'da telefon kablolarının kesilerek çalınması ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, ilçesine bağlı Karaot köyünde ikamet eden A.Ö. ve O.Ö.'nün Köletaşı Mahallesi mevkiinden geçen telefon kablolarını keserek amcaları A.Ö.'nün evinin bahçesinde yaktıkları bilgisi üzerine harekete geçen Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Ö.'nün ev ve eklentileri ile şahıslara ait araçta arama yaptı. Aramada bahçede yanmış kablo parçaları ve bakırdan arındırılmış 100 metre çelik tel, araç içerisinde ise kablo kesmede kullanılan katlanabilir merdiven, falçata, inşaat eldiveni, demir kesme makinesi, keser, matkap, kerpeten, ayakkabı, demir makara, ip ve halat ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, amca A.Ö. ile A.Ö. ve O.Ö. gözaltına alındı. Amca A.Ö. ifadesinin alınması sonrası serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen A.Ö. ve O.Ö. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - BURDUR

Burdur, Bucak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
22:45 Ankara'da trafik kazaları: 3 yaralı
22:44 13 yaşındaki Ramazan Çoban'dan 40 saattir haber alınamıyor
22:28 Kayıp Çinli kadının cesedi 60 santimetre derinlikte bulundu
22:24 Otomobilde kedi kurtarma operasyonu
22:05 Burdur'da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
21:21 Dün ameliyat olan profesör Murat Tosun, evinde ölü bulundu
20:29 2020 Yılı Bütçe Kanun Teklifi komisyonda kabul edildi
20:14 Dev kayalar baraja düştü! Heyelan anı kameralara böyle yansıdı
19:25 Doktora şiddet! Masanın üzerine çıkıp tekme attı
19:24 Başakşehir'de metro şantiyesinde göçük: 1 ölü
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
10:23 Türk mühendisler geliştirdi, dünya devleri almak için sıraya girdi
29.11.2019 22:54:51