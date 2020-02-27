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Burdur'da kaçak tarihi eser operasyonu

Burdur'da, Bizans dönemine ait kabartmalar ile bezeli sütun, kadın görünümlü küçük heykel ele geçirildi.

27.02.2020 13:11 | Son Güncelleme: 27.02.2020 13:11Burdur'da kaçak tarihi eser operasyonu
'da, Bizans dönemine ait kabartmalar ile bezeli sütun, kadın görünümlü küçük heykel ele geçirildi.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet, tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması veya el değiştirmesi konuları ile ilgili çalışmalar yapıldı. Yapılan çalışmalarda kalifornium maddesini pazarlamaya çalıştığı ve başka illere kargo ile gönderdiği bilgisi alınan V.K. isimli şahsın ikametinde arama yapıldı. Aramada Bizans dönemine ait kabartmalar ile bezeli sütun, kadın görünümlü küçük heykel, tarihi eser aramada kullanılan 2 adet dedektör ve aparatları, 3,255 gram katı kalifornium maddesi ile 7,65 çapında 2 adet tabanca, tabancaya ait 38 adet fişek ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konulurken gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - ANTALYA

Burdur, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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