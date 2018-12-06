Burdur'da Kamyonet Aydınlatma Direğine Çarpıp Ters Döndü: 3 Yaralı

Burdur
'da yağışlı havanın da etkisiyle sürücünün kontrolünü kaybettiği kamyonetin refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, ters döndü. Kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında Burdur'dan Antalya
yönüne giden Rasim Güçlü'nün (73) yönetimindeki 07 B 1764 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarparak, ters döndü. Kazada Rasim Güçlü ile aynı araçtaki eşi Ayşe Güçlü
(73) ve Kübra Özcan (49) hafif yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine götürüldü. - BURDUR
Burdur
06 Aralık 2018 Perşembe 17:00