Burdur'da kamyonla otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Burdur
'un Çavdır
ilçesinde otomobille domates yüklü kamyonun çarpışması sonucu 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Selim
Şen idaresindeki 34 AH 7490 plakalı otomobil ile Mustafa Özişçi'nin kullandığı 07 TE 312 plakalı domates yüklü kamyon, yağışın etkili olduğu İzmir- Antalya
kara yolunun Çomaklı
mevkisinde çarpıştı.
Kazada sürücüler, kamyonetteki Muhammet ve Ercan Peker
ile otomobildeki Kadriye, Fatma ve Aytekin Şen yaralandı.
Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Selim, Kadriye ve Fatma Şen
'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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