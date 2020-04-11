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Burdur'da karantina süresi dolanlar evlerine döndü

Burdur'da Ortaöğretim Pansiyonunda kalan 17 kişi ile, Asımın Nesli KYK Yurdunda kalan 15 kişinin karantina süresi doldu.

11.04.2020 15:23 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:23
Burdur'da karantina süresi dolanlar evlerine döndü
Burdur 'da Ortaöğretim Pansiyonunda kalan 17 kişi ile, Asımın Nesli KYK Yurdunda kalan 15 kişinin karantina süresi doldu. İkameti Antalya 'da bulunan 15 kişi evlerine döndü.

Burdur'da 27 Mart tarihinde Karamanlı ilçesinde bir vatandaşta tespit edilen Korona virüs vakasının yakın temaslısı olduğu belirlenen 17 kişi için Ortaöğretim Pansiyonunda 28 Mart tarihinden itibaren uygulanan 14 günlük karantina tedbiri ve ikametlerinde gözlem altında tutulan 46 kişiye ilişkin tedbir yapılan sağlık kontrolleri sonucunda bugün gün sona erdi.

Yurtdışından getirilerek 27 Mart tarihinden itibaren Asımın Nesli KYK Yurdunda misafir edilen 16 vatandaştan 15'i de karantina süresinin tamamlanması üzerine sağlık kontrolleri yapılarak bugün ikametlerinin bulunduğu Antalya'ya gönderildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

Etiketler: 27 Mart, Antalya, Burdur, Güncel
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