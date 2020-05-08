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Burdur'da karantinadaki 80 işçi evlerine gönderildi

Burdur'da karantinadaki 80 işçi evlerine gönderildiSUUDİ Arabistan'dan Burdur'a getirilen 80 işçi, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.

08.05.2020 12:14 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:22
Burdur'da karantinadaki 80 işçi evlerine gönderildi
SUUDİ Arabistan'dan Burdur'a getirilen 80 işçi, karantina sürelerinin dolmasının ardından memleketlerine gönderildi.
Suudi Arabistan'dan getirilerek, koronavirüs tedbirleri kapsamında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Fereli Sinan Efendi ve Asımın Nesli yurtlarına yerleştirilen 80 işçi, karantina sürelerinin dolmasının ardından otobüslerle memleketleri Hatay'a gönderildi. 8.5 aylık hamile Dilara Atılgan ve eşi ise ambulansla memleketleri Hatay'a gönderildi.
Yurtta 14 gündür kalanlara çıkışta Yurt Müdürü Mustafa Özçelik tarafından Burdur'un yerel tadı ceviz ezmesi, Orman İşletme Müdürü Celal Korkmaz tarafından ise fıstık çamı, lavanta ve biberiye fidanı hediye edildi.
Yurdun bahçesine, karantinada kalanları temsilen Uman Atılgan ve eşi Dilara Atılgan ile Ahmet Kabak tarafından fidan dikildi. Burdur’da karantinadaki 80 işçi evlerine gönderildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Suudi Arabistan, Burdur, Hatay, İşçi, Güncel, Haber

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