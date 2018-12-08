Burdur'da Karda Mahsur Kalan İşçiler Kurtarıldı

Burdur
'un Kemer
ilçesinde, kar yağışı nedeniyle araçlarıyla yolda mahsur kalan 8 kişilik elektrik iletim personeli kurtarıldı. Antalya
'da bir şirkette çalışan 8 kişi, yüksek gerilim hattı geçen kırsal bir alanda, kar yağışı nedeniyle kapanan yolda araçlarıyla mahsur kaldı.
İhbar üzerine, AFAD
ve Jandarma
ekipleri, işçilerin bulunduğu bölgeye gitti.
Yaklaşık üç saat süren çalışmalar sonunda, çalışanlar ve araçları, paletli iş makinesiyle kurtarıldı.
Elektrik iletim personelinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kemer,Burdur
08 Aralık 2018 Cumartesi 11:05