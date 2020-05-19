Burdur'da kaza: 1 yaralı

Burdur'da kaza: 1 yaralıBURDUR'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Burdur'da kaza: 1 yaralı
19.05.2020 11:01 | Son Güncelleme: 19.05.2020 11:02
Burdur'da kaza: 1 yaralı
BURDUR'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Saat 08.00 sıralarında meydana gelen kazada Ali Buhurcu'nun kullandığı ve Bucak ilçesine tarım makineleri götüren 03 ABH 35 plakalı TIR ile Ali Can'ın (55) kullandığı 15 AB 601 plakalı otomobil Antalya kavşağında çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Ali Can yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ali Can, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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