BURDUR'DA KAZA 2 YARALI

Burdur
'da kontrolden çıkarak refüjdeki ağaçlara çarparak durabilen otomobildeki 2 kadın yaralandı. Kaza, saat 23.00 sıralarında meydana geldi. E.G.Y.'nin (24) kullandığı otomobil, Köprübaşından Çatalpınar
kavşağı yönüne giderken Burdur Devlet Hastanesi
yanında sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarparak durabildi. Sürücünün yaralanmadığı kazada, otomobilde bulunan Kübra D. (22) ve Büşra K. (24) yaralandı. Yaralılar sedyeyle Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.
Sürücü E.G.Y.'nin yapılan muayenesinde 2.8 promil alkollü olduğu belirlendi. Daha önce ehliyetine alkollü araç kullanmaktan 2 yıl el konulan sürücünün ehliyetine, bu defa 5 yıl süreyle el konuldu.
Burdur Devlet Hastanesi
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Kaynak: DHA