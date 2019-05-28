28.05.2019 10:29
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Burdur'da Kaza 2 Yaralı
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Kaynak: DHA
Yaralanan çavuş, 5 yıl boyunca çektiği sancıların nedenini duyunca şaşkına döndü!
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