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Burdur'da kaza 4 yaralı

Burdur'da kaza 4 yaralıBurdur'da otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

04.12.2019 17:55 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:58
'da kaza 4 yaralı
Burdur'da otomobil ile çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında Kavşağı'nda meydana geldi. Yaşar U.'nun (43) kullandığı 15 SC 007 plakalı çekici ile Halil K.'nin (36) kullandığı 43 ABF 109 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 2 sürücü ile otomobilde bulunan Yüksel A. (21) ve İrfan A. (34) yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların hayati tehlikesi bulanmadığı belirtildi.
Çekici ve otomobil ise kaza yerinden kaldırıldı.
Burdur'da kaza 4 yaralı

Antalya, Burdur, Güncel

Kaynak: DHA


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