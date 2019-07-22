Haberler» Güncel» Haber

Burdur'da kaza: Sürücü, amcası ve dedesi öldü

BURDUR'un Bucak ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.

22.07.2019 12:31 Burdur
BURDUR'un Bucak ilçesinde TIR ile çarpışan otomobildeki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Bucak-Korkuteli karayolu Yuva Mahallesi'nde meydana geldi. Osman Göze (24) yönetimindeki 15 AAB 580 plakalı otomobil, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk müdahaleye rağmen otomobil sürücüsü Osman Göze ile amcası Mehmet Göze (47) kaza yerinde yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan sürücü Göze'nin dedesi Osman Göze (68) ise kaldırıldığı Bucak Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Göze ailesinin, Kızılkaya Beldesi'ndeki yakınlarının düğününden döndükleri kaydedildi.


Kaynak: DHA
Bucak, Güncel

Son Dakika Haberleri
13:01   Leylek, buğday hasadı yapan çiftçinin peşinden ayrılmadı
13:00   Zinav Kanyonu'nda zorlu yürüyüş
13:00   Hindistan'da yıldırım isabet etmesi sonucu ölenlerin sayısı 41'e çıktı
13:00   Hatay'da 4 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
12:59   Kayısı Festivali sona erdi
12:59   Pakdemirli: "Bu yapıların maliyeti düşük"
12:59   Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı Açıklaması