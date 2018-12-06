Burdur'da Kedi Kurtarma Operasyonu

06 Aralık 2018 Perşembe 18:23



06 Aralık 2018 Perşembe 18:23

Burdur'un Altınyayla ilçesinde, eski bir un değirmenin su oluğuna düşen yavru kedi, belediye ekiplerince kurtarıldı.Gülpınar Mahallesi'nde kullanılmayan değirmenin su oluğuna düşen yavru kediyi fark edenler belediye ekiplerine haber verdi.Altınyayla Belediyesi ekipleri, kar yağışına rağmen yavru kediyi kurtarmak için çalışma başlattı. 4 metre derinliğindeki oluğa halat yardımıyla inen bir görevli, yavru kediyi hırkasına sararak çıkardı.Yavru kediye ilçenin eski ismi olan 'Dirmil' adını veren ekipler, karnını doyurmak üzere kediyi belediyeye götürdü.