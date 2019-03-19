Burdur'da Kırkpınar Pehlivanları Cumhur İttifakı Adayı İçin Yürüdü

Kaynak: AA

Kırkpınar pehlivanları, Cumhur İttifakı AK Parti Burdur Belediye Başkan Adayı Deniz Kurt'a destek için kent merkezinde yürüdü.Kırkpınar'da 2002'de başpehlivan olan Hasan Tuna, 2003'te başpehlivan olan Kenan Şimşek ile teknik başaltı pehlivanlarından Tolga Turan ve Süleyman Başer, Kurt'a destek için kente geldi.Pehlivanlar, Uzay Çatı önünden başlayarak, geleneksel kıyafetler giyen davulcular eşliğinde Kurt ile yürüdü.Halkı selamlayan Kurt, pehlivanlar ve partililer, Türk bayraklarıyla Valilik önündeki Mete Han Heykeli önünde fotoğraf çektirdi.Vatandaşlardan Kurt'a destek isteyen pehlivanlar, daha sonra kentten ayrıldı.Etkinliğe, AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de katıldı.