Menü
Haberler ›› Güncel ››Burdur'da koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler artırıldı - Güncel

Burdur'da koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler artırıldı

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplu kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemlerinin artırılacağı bildirildi.

16.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:46
Burdur'da koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler artırıldı
Burdur 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplu kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemlerinin artırılacağı bildirildi.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı alınacak önlemlerle ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle toplantı gerçekleştirdiğini ifade etti.
Toplantıda Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğüyle koordinasyonlu olarak tedbirlerin arttırılması kararını alındığını aktaran Ercengiz, şunları kaydetti:
"Öncelikli olarak camilerde, otogar ve halk otobüslerinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon işlemlerinin ardından hastalığın yayılmasına karşı toplu yaşamın en çok etkilenebileceği mekanlar, alanlar, günlük kullanılan araç ve gereçler belirlenerek dezenfekte çalışmaları hızlandırılacak. Bu kapsamda servis araçları ve taksiler, salı pazarı ve hal tesisi, hizmet binaları, hayvan pazarı, Burdur Belediyesi restoran ve tesisleri, çöp konteynerleri, gasilhaneler, huzurevi, cami ve kuran kursları, kurs mekanları, parklar, oyun bahçeleri, banklar, belediye araç ve makineleri, otobüs duraklarında öncelikli olarak dezenfekte çalışmaları başlatıldı.
Bunun yanında askeri birlik, güvenlik kurumları, yetiştirme yurtları, öğrenci yurtları, tüm eğitim kurumları, kreş ve ana okulları, diğer kuruluşlar ile talepte bulunulması halinde bankalar, noterler, kahvehane ve kıraathaneler, kafeler, restoran ve benzeri gibi birçok kullanılan ortamlarda gerekli dezenfeksiyon çalışması yapılacaktır."
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: AA

Etiketler : Burdur, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu Güncel
Sunucu Burak Akkul, koronavirüs testinin pozitif çıktığını sosyal medyadan duyurdu
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti Güncel
Ürünleri ellerinde kalan koronavirüs stokçuları büyük zarar etti
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti Güncel
Koronavirüs nedeniyle İspanya'da bir antrenör hayatını kaybetti
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı Güncel
Isparta'da 180 kişilik umre kafilesi karantinaya alındı
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti Güncel
Konya'da hastaneden kaçan kişinin ve ailesinin koronavirüs test sonuçları netleşti