Burdur'da koronavirüs salgınına karşı alınacak önlemler artırıldı
Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplu kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemlerinin artırılacağı bildirildi.
16.03.2020 18:46 | Son Güncelleme: 16.03.2020 18:46
Burdur 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı toplu kullanım alanlarında dezenfeksiyon işlemlerinin artırılacağı bildirildi.
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı alınacak önlemlerle ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle toplantı gerçekleştirdiğini ifade etti.
Toplantıda Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğüyle koordinasyonlu olarak tedbirlerin arttırılması kararını alındığını aktaran Ercengiz, şunları kaydetti:
"Öncelikli olarak camilerde, otogar ve halk otobüslerinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon işlemlerinin ardından hastalığın yayılmasına karşı toplu yaşamın en çok etkilenebileceği mekanlar, alanlar, günlük kullanılan araç ve gereçler belirlenerek dezenfekte çalışmaları hızlandırılacak. Bu kapsamda servis araçları ve taksiler, salı pazarı ve hal tesisi, hizmet binaları, hayvan pazarı, Burdur Belediyesi restoran ve tesisleri, çöp konteynerleri, gasilhaneler, huzurevi, cami ve kuran kursları, kurs mekanları, parklar, oyun bahçeleri, banklar, belediye araç ve makineleri, otobüs duraklarında öncelikli olarak dezenfekte çalışmaları başlatıldı.Bunun yanında askeri birlik, güvenlik kurumları, yetiştirme yurtları, öğrenci yurtları, tüm eğitim kurumları, kreş ve ana okulları, diğer kuruluşlar ile talepte bulunulması halinde bankalar, noterler, kahvehane ve kıraathaneler, kafeler, restoran ve benzeri gibi birçok kullanılan ortamlarda gerekli dezenfeksiyon çalışması yapılacaktır."
Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, yaptığı yazılı açıklamada, salgına karşı alınacak önlemlerle ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle toplantı gerçekleştirdiğini ifade etti.
Toplantıda Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğüyle koordinasyonlu olarak tedbirlerin arttırılması kararını alındığını aktaran Ercengiz, şunları kaydetti:
"Öncelikli olarak camilerde, otogar ve halk otobüslerinde gerçekleştirilen dezenfeksiyon işlemlerinin ardından hastalığın yayılmasına karşı toplu yaşamın en çok etkilenebileceği mekanlar, alanlar, günlük kullanılan araç ve gereçler belirlenerek dezenfekte çalışmaları hızlandırılacak. Bu kapsamda servis araçları ve taksiler, salı pazarı ve hal tesisi, hizmet binaları, hayvan pazarı, Burdur Belediyesi restoran ve tesisleri, çöp konteynerleri, gasilhaneler, huzurevi, cami ve kuran kursları, kurs mekanları, parklar, oyun bahçeleri, banklar, belediye araç ve makineleri, otobüs duraklarında öncelikli olarak dezenfekte çalışmaları başlatıldı.Bunun yanında askeri birlik, güvenlik kurumları, yetiştirme yurtları, öğrenci yurtları, tüm eğitim kurumları, kreş ve ana okulları, diğer kuruluşlar ile talepte bulunulması halinde bankalar, noterler, kahvehane ve kıraathaneler, kafeler, restoran ve benzeri gibi birçok kullanılan ortamlarda gerekli dezenfeksiyon çalışması yapılacaktır."
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Kaynak: AA
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