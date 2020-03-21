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Burdur'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayan 12 kişiye para cezası

Burdur'un Bucak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayarak evlerinden çıkan 12 kişiye idari para cezası uygulandı.

21.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 21.03.2020 15:02
Burdur'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında
Burdur 'un Bucak ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "14 gün kuralı"na uymayarak evlerinden çıkan 12 kişiye idari para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü ekiplerince, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında yurt dışından döndükten sonra evlerinde geçirmeleri gereken sürede kendilerini izole etmeyip dışarı çıkanlara yönelik çalışma yapıldı.
Denetimlerde, uyarıları dikkate almadığı tespit edilen 12 kişiye, kişi başı 498 lira idari para cezası verildi.
Yetkililer, küresel bir sorunla mücadele edildiğinden vatandaşların hassasiyet göstermeleri gerektiğini belirterek, denetimlerin devam edeceğini kaydetti.
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Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Bucak, Güncel

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