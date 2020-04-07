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Burdur'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 56 kişiye 101 bin 934 lira ceza

Burdur'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 56 kişiye toplam 101 bin 934 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

07.04.2020 15:58 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:58
Burdur'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 56 kişiye 101 bin 934 lira ceza
Burdur 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle 56 kişiye toplam 101 bin 934 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.
Burdur Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesaplarından ilde alınan kararlara aykırı hareket edenlere yönelik uygulanan cezalara ilişkin bilgi verdi.
Paylaşımında Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 29 kişiye 3 bin 150'şer lira, Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesine göre de 27 kişiye 392'şer lira idari para cezası verildiğini Şıldak, "Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan 10 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır. " ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Hasan Şıldak, Burdur, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Burdur'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 56 kişiye 101 bin 934 lira ceza - Haberler

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