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Burdur'da kurallara uymayanlara ceza yağdı

Burdur'da koronavirüs mücadelesi kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen 56 kişiye toplam 101 bin 934 TL idari para cezası uygulandı, ayrıca 10 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

07.04.2020 11:54 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:54
Burdur'da kurallara uymayanlara ceza yağdı

Burdur 'da koronavirüs mücadelesi kapsamında kurallara uymadığı tespit edilen 56 kişiye toplam 101 bin 934 TL idari para cezası uygulandı, ayrıca 10 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Burdur'da koronavirüsle (Covid-19) mücadele tedbirleri kapsamında Vali Hasan Şıldak başkanlığında toplanan Burdur İl  Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymayanlar hakkında idari para cezası başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince cezai işlem uygulanıyor. Buna göre alınan kararlara aykırı hareket eden 56 kişiye toplam 101 bin 934 TL idari para cezası uygulanırken, 10 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Koronavirüs (Covid-19) mücadelesi kapsamında il merkezinde, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı kararlara aykırı hareket edenlerle ilgili olarak Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 29 kişiye kişi başı 3 bin 150 TL idari para cezası, Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince 27 kişiye kişi başı 392 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 'Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma' başlıklı 195'inci maddesinin '2 yıldan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' hükmü gereğince 10 kişi hakkında adli işlem başlatılmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Burdur, Güncel
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