Burdur'da LGS heyecanı

Burdur'da LGS heyecanıBurdur'da Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 83 okulda 4 bin 307 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

20.06.2020 15:24 | Son Güncelleme: 20.06.2020 15:49
Burdur'da LGS heyecanı
Burdur'da Liseye Geçiş Sınavı (LGS) 83 okulda 4 bin 307 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Pandemi dolayısıyla sınav merkezlerinde en üst seviyede tedbirler alındı. Sınav merkezine gelen öğrenciler sosyal mesafe kuralları çerçevesinde el dezenfekteleri yapılıp, maskeleri değiştirilerek Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul bahçelerine hazırlanan sosyal mesafeli yoldan sınıflara alındı. İki oturum üzerinden yapılan Liseye Geçiş Sınavı'nın ilk oturumu 09.30'da başlayıp 10.45'te sona erdi. 11.30'da başlayan ikinci oturum öncesi arada öğrenciler sosyal mesafe kuralı gözetilerek okul bahçelerinde bekledi. Aranın ardından başlayan ikinci oturum 12.50'de sona erdi.
Sınavın sona ermesiyle öğrenciler yine sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde sınav merkezlerinden ayrıldı. Sınav merkezinden ayrılarak ailelerine koşan öğrencilerin heyecanları gözlerinden okundu. Sözel soruların kolay olduğunu ifade eden öğrenciler sayısalda biraz zorlandıklarını ifade etti. Burdur’da LGS heyecanı

Kaynak: DHA

Etiketler: Milli Eğitim Müdürlüğü, Burdur, LGS, Güncel, Haber

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