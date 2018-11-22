Burdur'da Liselerarası Kros Yarışması

Burdur
'da il genelinde liselerarası kros müsabakası yapıldı.
Müsabakalarda 5 bin metre Genç
Erkekler B Kategorisi'nde, Karamanlı
ilçesindeki Hakan Sevim
Fen Lisesi öğrencisi Osman Eskikurt birinci oldu.
Rakiplerine 300 metre fark atarak yarışmayı önde tamamlayan Eskikurt, bölge müsabakalarında Burdur'u temsil etmeye hak kazandı.
Elde edilen başarının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Salim Oğuz, okul müdürü Bayram Demir
, beden eğitimi öğretmeni Şura Varol ve il birincisi Osman Eskikurt, Karamanlı Kaymakamı Abdulselam Bıçak'ı makamında ziyaret etti.
Genç,Karamanlı,Burdur
22 Kasım 2018 Perşembe 13:42