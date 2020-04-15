Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Burdur'da mahkumlar tahliye edilmeye başlandı

İnfaz düzenlemesinin ilişkin kanun teklifinin TBMM'de kabul edilip, resmi gazetede yayınlanmasının ardından Burdur'da da tahliyeler başladı.

15.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 15.04.2020 17:16
Burdur'da mahkumlar tahliye edilmeye başlandı
İnfaz düzenlemesinin ilişkin kanun teklifinin TBMM'de kabul edilip, resmi gazetede yayınlanmasının ardından Burdur 'da da tahliyeler başladı.

Kanunun yürürlüğe girmesiyle Burdur E Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumda kalan mahkumların tahliye işlemleri başladı. Isparta'dan getirtilen 25'e yakın otobüs cezaevi yakınında uzun kuyruk oluşturdu. Af yasasından Burdur E Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumda cezasını çeken 400'e yakın mahkum, sosyal mesafe kuralına uygun olarak otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı. - BURDUR

Kaynak: İHA

Etiketler: Burdur, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Koronayı yenen Rüştü’den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım Haberler
Koronayı yenen Rüştü'den itiraf: Ben ölürken yaptıklarını unutmayacağım
ABD’de en ölümcül gün! Son 24 saatte 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de en ölümcül gün! Son 24 saatte 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim’den cüretkar paylaşım Haberler
Çıplak poz vermeme kuralına 5 ay dayanabilen Kim'den cüretkar paylaşım
Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı Haberler
BTP Genel Başkanı Haydar Baş son yolculuğuna böyle uğurlandı
Haberler ›› Güncel ››Burdur'da mahkumlar tahliye edilmeye başlandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:38: Akdeniz'de 4,0 büyüklüğünde deprem - Haber 17:38: Libya İçişleri Bakanı: "Devlete karşı gelenlerin kurumlara sızmalarını engelleyeceğiz" - Haber 17:38: Hindistan'da tecrit süresince alkol ve tütün satışı yasaklandı - Haber 17:37: Doğu Akdeniz'de Kovid-19 tedbirleri sürüyor - Haber 17:36: Kılıçdaroğlu, Dünya Sanat Günü'nü kutladı - Haber 17:25: Son dakika: Koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi - Ekonomi 17:08: Koronavirüs, İstanbul Boğazı'ndaki yunus popülasyonunu artırdı mı? Konunun uzmanı açıklık getirdi - Haber 17:06: Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2 bin 410 kişi hayatını kaybetti - Haber 14:59: Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı - Haberler 13:29: Son dakika: Türkiye'nin ürettiği bor katkılı dezenfektan BOREL yarın satışa çıkacak - Ekonomi