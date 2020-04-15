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Burdur'da mahkumlar tahliye edilmeye başlandı.

Burdur'da mahkumlar tahliye edilmeye başlandı.

15.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:24
Burdur 'da mahkumlar tahliye edilmeye başlandı.
25 otobüsle 400'e yakın mahkum tahliye ediliyor
BURDUR - İnfaz düzenlemesinin ilişkin kanun teklifinin TBMM'de kabul edilip, resmi gazetede yayınlanmasının ardından tahliyeler başladı.
Kanunun yürürlüğe girmesiyle Burdur E Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumda kalan mahkumların tahliye işlemleri başladı. Isparta'dan getirtilen 25'e yakın otobüs cezaevi yakınında uzun kuyruk oluşturdu. Af yasasından Burdur E Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumda cezasını çeken yaklaşık 400 yakın mahkumlar sosyal mesafe kuralına uygun olarak otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı. Burdur’da mahkumlar tahliye edilmeye başlandı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Burdur, Genel
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