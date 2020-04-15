Burdur'da mahkumlar tahliye edilmeye başlandı.
Burdur'da mahkumlar tahliye edilmeye başlandı.
15.04.2020 18:22 | Son Güncelleme: 15.04.2020 18:24
BURDUR - İnfaz düzenlemesinin ilişkin kanun teklifinin TBMM'de kabul edilip, resmi gazetede yayınlanmasının ardından tahliyeler başladı. Kanunun yürürlüğe girmesiyle Burdur E Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumda kalan mahkumların tahliye işlemleri başladı. Isparta'dan getirtilen 25'e yakın otobüs cezaevi yakınında uzun kuyruk oluşturdu. Af yasasından Burdur E Tipi Kapalı-Açık Ceza İnfaz Kurumda cezasını çeken yaklaşık 400 yakın mahkumlar sosyal mesafe kuralına uygun olarak otobüslerle memleketlerine gönderilmeye başlandı.
Kaynak: İHA