Burdur'da makilik yangını

Burdur'da makilik yangınıBurdur'un Çeltikçi ilçesinde çıkan makilik yangınında 6 dönüm alan zarar gördü.

02.07.2020 14:55 | Son Güncelleme: 02.07.2020 15:35
Burdur'da makilik yangını
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde çıkan makilik yangınında 6 dönüm alan zarar gördü.
Çeltikçi ilçesine bağlı Çebiş köyündeki makilik alanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Yol kenarına bırakılan külün alev alması ve makilik alana sıçraması nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyüp, yayıldı. İhbar üzerine olay yerine yangın söndürme helikopteri, orman işçileri ve arazözler yönlendirildi. Burdur Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Çeltikçi Kaymakamı Abdullah Özübek ve Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.
Helikopterlerin yanı sıra orman işçilerinin arazözlerle karadan müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak, söndürüldü. Çalışmalara köylüler de destek verdi. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Burdur’da makilik yangını

Kaynak: DHA

Etiketler: Çeltikçi, Burdur, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››Burdur'da makilik yangını - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:45: Bağlıca Bulvarı Ankara Çevre Yolu'na bağlanacak - Haber 15:45: Akbank, ihracatçıları yenilenen "İhracatçının Gücü Paketi" ile destekliyor - Haber 15:45: Cem Vakfı Genel Başkanı Döner'den Sivas Belediye Başkanı Bilgin'e ziyaret - Haber 15:45: Kardeşinin ilik bağışı ile kanseri yendi, rektör diplomasını evinde teslim etti - Haber 15:43: Ankara'da 'kaçak muayenehane' operasyonu: 14 gözaltı - Haber 15:37: Genç Parti'nin yeni Genel Başkanı Murat Hakan Uzan oldu - Haberler 15:37: Danimarka Kupası finali, taraftarların sosyal mesafeye uymaması nedeniyle 14 dakika durdu - Spor 14:27: Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı - Haber 13:17: Bakan Berat Albayrak ve ailesi hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan 1 kişi tutuklandı - Haber 00:47: Botsvana'da iki ay içerisinde 350 fil gizemli bir şekilde öldü - Haberler